Подмосковные школьники могут выиграть 125 тысяч рублей. Гранты дадут за знание цифровой экономики

Школьники из Подмосковья могут выиграть грант на 125 тысяч рублей. Государственную награду дадут в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики». Его цель — помочь ребятам показать свои знания по информатике, математике и не только.

Проявить себя предлагают победителям и призерам олимпиад по профильным дисциплинам, которые провели в 2018 и 2019 годах. К ним могут присоединиться и школьники, имеющие награды за научно-исследовательскую работу по нужным направлениям.

Проект привлечет ребят, получивших патенты и свидетельства в области цифровых технологий. Прием заявок будут проводить на портале госуслуг Подмосковья с 1 сентября до 10 октября. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

У нашей молодежи огромный потенциал, поэтому наша задача — их поддержать Ирина Каклюгина.

По ее словам, школьники, которые покажут высокие достижения, смогут выиграть грант от государства на 125 тысяч рублей.

Ранее Ирина Каклюгина сообщила, что свыше 16 тысяч учеников из Подмосковья зарегистрировались на электронной платформе проекта «Билет в будущее».

Его задача — ранняя профессиональная ориентация ребят из 6–11 классов. Он дает возможность окунуться в мир профессий, найти себе дело по душе.