Подмосковье 05 декабря 2023, 19:00 Подмосковные школьники и студенты приняли участие в форуме строительной индустрии Министерство образования МО

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Форум «Молодой специалист — строитель будущего» начался в Подмосковье. На мероприятии собрались представители строительной индустрии со всей России. Участниками также стали студенты, школьники и педагоги Подмосковья.

«Каждый участник смог ознакомиться с инновационными проектами в области строительных технологий и узнать о последних тенденциях», — заявили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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Для школьников и студентов провели мастер-классы и профориентационные игры. Старшим ребятам предложили принять участие в занятиях на определение перспектив развития отрасли — у них была возможность пообщаться с экспертами на круглых столах.

Участие в форуме принимают более 1,2 тысячи человек, из них 520 — студенты строительных колледжей и техникумов, 630 — учеников старших классов, 110 — педагогов и 25 представителей предприятий-работодателей. Сегодня мероприятие посетили 25 лучших активных студентов-победителей прошлых форумов.

Цель мероприятия — формирование квалифицированного кадрового состава и повышение престижа строительной отрасли, ЖКХ и промышленного производства.

Министерство образования МО Министерство образования МО Министерство образования МО Министерство образования МО

Заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Сергей Музыченко подчеркнул, что гостей ждут мастер-классы, семинары, стратегические сессии, интерактивные игры и другие мероприятия.

«Можно будет попробовать свои силы на симуляторах и принять участие в ярмарке вакансий, получив шанс найти работу по направлению подготовки. Всем — удачи в работе, новых знаний и отличных результатов по итогам форума», — добавил Сергей Музыченко.

В общей сложности организаторы подготовили для юных и взрослых участников 29 рабочих площадок: 10 круглых столов для студентов, пять — для педагогов и руководителей строительных организаций, а также 14 мастер-классов для школьников.

Тематика — разноплановая, есть теоретические и прикладные задания. Благодаря всем этим активностям, учащиеся смогут расширить представление о своих будущих специальностях и оценить персональные шансы развития в отрасли и в профессии.

Отметим, что молодежная дискуссионная площадка федерального уровня проводится в 11 раз. В прошлых годах она проходила в Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и других городах, а в этом году местом ее проведения выбрали парк «Патриот» в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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