15 апреля 2024, 17:56
Подмосковные школьники и студенты примут участие в международном форуме о здоровом образе жизни
Педагоги и учащиеся из Подмосковья примут участие в международном форуме «ПРО — защита». Он направлен на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, форум проведут для участников конкурса социальных проектов «Общее дело». Подмосковье представят 14 команд из 10 муниципалитетов.
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Междунарожный конкурс направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие добровольчества. В нем участвуют школьники, студенты и педагоги из 41 региона России, Армении и Белоруссии.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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