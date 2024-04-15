Подмосковье 15 апреля 2024, 17:56 Подмосковные школьники и студенты примут участие в международном форуме о здоровом образе жизни Медиасток.рф

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Педагоги и учащиеся из Подмосковья примут участие в международном форуме «ПРО — защита». Он направлен на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, форум проведут для участников конкурса социальных проектов «Общее дело». Подмосковье представят 14 команд из 10 муниципалитетов.

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Междунарожный конкурс направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие добровольчества. В нем участвуют школьники, студенты и педагоги из 41 региона России, Армении и Белоруссии.

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