Подмосковье 11 июня 2023, 04:30 Подмосковные шахматисты победили на всероссийском турнире «Белая ладья» Федерация шахмат России

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Команда гимназии имени Е. Примакова стала победителем всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья», сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Финальный этап турнира прошел в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» (территория «Сириус).

В этом году соревнования по шахматам среди образовательных учреждений «Белая ладья» состоялась в 54-й раз. За победу боролись 340 школьников из 85 регионов России, а также из Киргизии и Беларуси. В рамках турнира прошло девять туров по швейцарской системе.

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«Честь Подмосковья отстаивали учащиеся областной гимназии им. Е. Примакова Максим Чертков, Александр Усов, Александр Федосов и Ирен Люцингер. Поздравляю ребят, их наставников и директора Гимназии Майу Отариевну Майсурадзе с этой важной победой!», — отметил в министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Представители Гимназии защитили титул чемпиона, который команда из Подмосковья завоевала в прошлом году. Тренирует ребят гроссмейстер Игорь Ягупов.

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