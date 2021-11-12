Поддержка бизнеса в условиях ковида. Подмосковные сервисы такси смогут получить субсидию
Подмосковные сервисы такси смогут получить субсидию
Подмосковные сервисы такси и ИП из сферы перевозки пассажиров смогут получить субсидию. Это одна из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Субсидию смогут получить все компании и предприниматели, которые занимаются перевозкой пассажиров и багажа в такси. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Поддержку окажут по постановлению правительства России. Оно распространяется на отрасли экономики, пострадавшие из-за ковида.
Как получить субсидию?
Заявление можно подать до 15 декабря в личном кабинете на сайте nalog.ru.
Заявку можно отправить по почте в налоговый орган по месту регистрации организации.
Заявление рассмотрят за пять рабочих дней. Размер выплаты — более 12,7 тысячи рублей.
Ее смогут предоставить только на основании налоговой отчетности.
В Минтрансе подчеркнули, что каждому заявителю потребуется пройти проверку прав на субсидию через сервис на сайте ФНС.