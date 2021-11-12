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    12 ноября 2021, 19:11

    Поддержка бизнеса в условиях ковида. Подмосковные сервисы такси смогут получить субсидию

    Подмосковные сервисы такси смогут получить субсидию

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковные сервисы такси и ИП из сферы перевозки пассажиров смогут получить субсидию. Это одна из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

    Поддержка бизнеса в условиях ковида. Подмосковные сервисы такси смогут получить субсидию | Изображение 1

    Субсидию смогут получить все компании и предприниматели, которые занимаются перевозкой пассажиров и багажа в такси. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Поддержку окажут по постановлению правительства России. Оно распространяется на отрасли экономики, пострадавшие из-за ковида.

    Как получить субсидию?

    Заявление можно подать до 15 декабря в личном кабинете на сайте nalog.ru.

    Заявку можно отправить по почте в налоговый орган по месту регистрации организации.

    Заявление рассмотрят за пять рабочих дней. Размер выплаты — более 12,7 тысячи рублей.

    Ее смогут предоставить только на основании налоговой отчетности.

    В Минтрансе подчеркнули, что каждому заявителю потребуется пройти проверку прав на субсидию через сервис на сайте ФНС.