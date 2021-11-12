Поддержка бизнеса в условиях ковида. Подмосковные сервисы такси смогут получить субсидию

Подмосковные сервисы такси и ИП из сферы перевозки пассажиров смогут получить субсидию. Это одна из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Субсидию смогут получить все компании и предприниматели, которые занимаются перевозкой пассажиров и багажа в такси. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Поддержку окажут по постановлению правительства России. Оно распространяется на отрасли экономики, пострадавшие из-за ковида.

Как получить субсидию?

Заявление можно подать до 15 декабря в личном кабинете на сайте nalog.ru.

Заявку можно отправить по почте в налоговый орган по месту регистрации организации.

Заявление рассмотрят за пять рабочих дней. Размер выплаты — более 12,7 тысячи рублей.

Ее смогут предоставить только на основании налоговой отчетности.

В Минтрансе подчеркнули, что каждому заявителю потребуется пройти проверку прав на субсидию через сервис на сайте ФНС.