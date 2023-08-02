Подмосковье 02 августа 2023, 11:22 Подмосковные семьи с детьми-инвалидами смогут онлайн подать заявку на новую выплату Министерство социального развития Московской области

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Семьи с детьми-инвалидами из Подмосковья смогут подать заявление на новую ежемесячную выплату в электронном виде. Ее размер составляет 18 тысяч рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, получить выплату могут семьи с детьми-инвалидами третьей степени до 18 лет. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать 34,5 тысячи рублей.

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Подать заявление можно на «Госуслугах» со 2 августа. Поддержку назначают на год, после чего необходимо снова подать электронное заявление.

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