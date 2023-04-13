Подмосковье 13 апреля 2023, 20:57 Порядка 3,5 тысячи семей Подмосковья получили материнский капитал с начала года Министерство социального развития Московской области

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Около 3,5 тысячи подмосковных семей получили материнский капитал с начала 2023 года, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Общая сумма оказанной господдержки превысила 200 миллионов рублей.

«Чаще всего маткапитал реализуют на ежегодные выплаты. Такую выплату уже получили свыше двух тысяч жителей», — уточнила глава ведомства.

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Также в Минсоцразвития отметили, что граждане Подмосковья могут использовать региональный материнский капитал на одну из трех целей. За 2023 год порядка 500 семей решили потратить средства на улучшение жилищных условий, еще более 600 выбрали обеспечить образование детям за счет маткапитала и 22 человека компенсировали затраты на газификацию.

«В бюджете региона на 2023 год предусмотрено свыше 800 миллионов рублей на реализацию регионального материнского капитала семьями», — добавила Болатаева.

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