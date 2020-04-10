Подмосковные семьи получат дополнительные пособия на детей. Это почти 7000 рублей ежемесячно

Нуждающиеся семьи из Подмосковья уже с июня начнут получать дополнительные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. Ежемесячно им будет поступать 6344 рублей.

В условиях пандемии депутаты Мособлдумы приняли закон на онлайн-заседании. Такие пособия семьям начнут выплачивать на месяц раньше, чем планировалось. Об этом рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

В такой непростой период пандемии COVID-19, когда многие жители области почувствовали финансовое напряжение, нам особенно важно поддержать семьи с детьми Игорь Брынцалов.

Новая мера не отменит уже существующих выплат, получаемых семьями для детей этого возраста.

А размер пособия — это 50% прожиточного минимума, который установлен в Подмосковье. В 2020 году на эти выплаты выделят свыше 1,2 миллиарда рублей из регионального бюджета, а еще 1,5 миллиарда — из федерального.

Главные особенности получения пособия:

• выплаты будут предоставлять малообеспеченным семьям, где доход на человека не превышает прожиточного минимума — сейчас это 13 115 рублей;

• выплаты будет получать один из родителей или законных представителей ребенка из числа граждан России, имеющих жилье в области;

• в случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет выплату предоставят на каждого ребенка;

• опекунам, получающим в установленном законом порядке средства на содержание детей, в том числе из приемных семей, выплаты не придут.

В Мособлдуме подчеркнули, что закон, оперативно внесенный губернатором Андреем Воробьевым для помощи семьям, крайне значим в непростых условиях коронавируса.

Пандемия не помешает также передать и земельные участки многодетным семьям Подмосковья. Такую помощь с начала года оказали 270 раз. А еще 22 семьи получат участки уже во втором квартале 2020 года.