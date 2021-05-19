Подмосковные семьи поборолись за призы в конкурсе домашних пирогов

В Московской области прошел уже седьмой фестиваль-конкурс пирогов. В нем приняли участие более 400 семей. Мероприятие провели в рамках Международного дня семьи в национальном конном парке «Русь».

Для конкурса семьи представили 117 пирогов. Конкурсанты удивили жюри разнообразием форм и вкусов своей домашней выпечки. Было лакомство в форме крокодила и в форме дома с дверью из пряников. Лучших выбирали в 10 номинациях. Умельцев назвали и среди юных пекарей до 14 лет.

Чтобы представить свои пироги, участники провели бессонную ночь. Лаура Аветисян — свадебный стилист, в их семье четверо детей. Трое младших помогали в приготовлении блюда на конкурс.

«Мы сегодня делаем национальную сладость, которая называется гата. Круглая гата делается на армянских свадьбах», — рассказала Лаура Аветисян, участница конкурса домашних пирогов.

Всего в конкурсе приняли участие 400 семей, часть из них многодетные. Идея фестиваля — в сохранении семейных традиций. Именно этот пункт учитывало жюри.

«В основном это многодетные семьи, я сейчас, когда проходила по столам, когда мы оценивали пироги, увидела семью. У них 10 детей, представляете? И у мамы хватает времени сидеть печь пироги и при этом еще учить этому детей, передавая свои традиции», — отметила Надежда Боос, заместитель министра социального развития Московской области.

Победителям вручили призы и грамоты. Фестиваль-конкурс домашних пирогов уже стал доброй традицией Подмосковья.

«Проведение фестиваля домашних пирогов стало для нас доброй традицией, и сегодня жюри было сложно выбрать самый лучший пирог. Поздравляю все участников и победителей фестиваля-конкурса. В нашем Подмосковье проживает более 90 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их число только увеличивается», — отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Для гостей мероприятия работали детские аттракционы и контактный зоопарк. Для малышей подготовили программы с аниматорами, для самых активных устраивали флешмобы. Всего на фестиваль пришли почти две тысячи человек.