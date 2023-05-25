Подмосковье 25 мая 2023, 01:26 Подмосковные сельхозпроизводители представят свои товары на столичных ярмарках Источник фото: ГБУ «Московские ярмарки»

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Сельхозпроизводители Московской области презентуют свою продукцию на столичных ярмарках. Управление развития торговли министерства сельского хозяйства и продовольствия региона организуют встречу представителей этих направлений.

«В регионе очень развита ярмарочная торговля — каждый месяц в Подмосковье проводят более 200 ярмарок. Участие в межрегиональных ярмарках в Москве для локальных производителей — это возможность расширения рынка сбыта», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Представители ГБУ «Московские ярмарки» расскажут подмосковным фермерам о межрегиональных ярмарках. Встречу проведут 1 июня в 11:00 в конференц-зале административно-делового центра «Новатор» в Красногорске.

Заявки на участие принимаются по электронной почте: torgovlyamo@yandex.ru. Вопросы можно задать по телефону: +7 (498) 602-30-90, добавочный 58-707.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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