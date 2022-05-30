Подмосковные селекционеры смогут полностью заменить импортные семена

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов в составе делегации посетил Федеральный научный центр овощеводства в Одинцово.

В состав делегации также вошли председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов, депутат Московской областной Думы Сергей Маликов и заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Виталий Левченко.

Гости осмотрели тепличный комплекс, центр доработки семян, а также провели совещание по вопросам семеноводства и импортозамещения.

Главной темой разговора стало увеличение доли подмосковных семян в овощном производстве. Отмечалось, что основной задачей сегодня является достижение полного перехода на отечественные семена.

«Мы обсудили с коллегами ряд предложений, как увеличить процент использования наших подмосковных семян бизнесом. Одна из идей — предоставление науке и предприятиям комплексного решения, когда мы сможем предложить не только наши отечественные семена, но и удобрения, а также средства защиты растений. Это тот формат, который используют сейчас многие мировые семеноводческие компании. Пакетное решение для бизнеса поможет также получить мировой стандарт качества для нашего урожая. Что касается качества семян, то мы не уступаем по параметрам, а где-то даже лучше европейских аналогов», — отметил Владислав Мурашов.

Научный исследовательский центр овощеводства в Одинцово существует с 1920 года. Это головной научно-методический центр, координирующий исследования по вопросам селекции, семеноводства и технологиям возделывания овощных и бахчевых культур в Российской Федерации. Центр также является базовой организацией государств-участников СНГ по повышению квалификации и переподготовке кадров в области селекции и семеноводства овощных культур и картофеля.

В теплицах центра выращивают семена более 1290 сортов и гибридов по 120 видам овощных, бахчевых и цветочных культур, возделываемых в 80 субъектах Российской Федерации. Учреждение возглавляет ученый, доктор наук Алексей Солдатенко. Всего на предприятии трудится более 450 человек, половина из которых — научные сотрудники РАН.

«Работы по семеноводству выполняются сейчас в основном за счет внебюджетных средств, но мы видим большой интерес со стороны бизнеса и сейчас прорабатываем совместные меры по увеличению использования отечественных семян в овощеводстве», — отметил глава центра.

Источник фото: телеканал «360»

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