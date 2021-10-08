Подмосковные самозанятые заработали свыше 73 миллиардов рублей за два года

За два года доход самозанятых в Подмосковье превысил 73 миллиарда рублей. Область входит в топ-3 регионов России по количеству предпринимателей, работающих в таком статусе.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, наблюдается значительный прирост числа самозанятых.

Если на конец прошлого года у нас было 168 тысяч самозанятых, то на сегодняшний день уже более 270 тысяч Екатерина Зиновьева.

Они работают в разных сферах — от производства продуктов до организации детских праздников.

«Средний чек предпринимателя в Подмосковье составляет 1459 рублей», — отметила Зиновьева.

Как стать самозанятым?

Налог на профессиональный доход ввели в 2019 году в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области, а с июля 2020-го — по всей стране.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с помощью мобильного приложения «Мой налог».

Также это можно сделать через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Ранее мы рассказали, как стать самозанятым в Подмосковье — от оформления до льготных займов.