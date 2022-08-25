Подмосковные самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный с 2023 года

Система добровольного соцстрахования для самозанятых появится в России уже в следующем году. Работающие смогут добровольно делать отчисления и пользоваться преимуществами страховки.

На сегодняшний день у самозанятых уже есть возможность через приложение «Мой налог» добровольно откладывать на пенсию и уплачивать взносы. Человек может указать размер желаемой пенсии и получить сумму ежемесячных отчислений и наоборот.

Такая же добровольная возможность разрабатывается и по социальному страхованию, которое позволит самозанятым получать оплачиваемый больничный. Проект проходит обсуждения с бизнесом, страховщиками и налоговой службой. Планируется, что добровольно вступить в программу социального страхования можно будет уже в 2023 году.

— В Подмосковье зарегистрировано уже более 403 тысяч самозанятых. Они работают на производстве кондитерских изделий, в сфере ремонтных услуг, пошива одежды, копирайтинга и многого другого. Таким людям очень важно ощущать поддержку государства. Думаю, возможность социального страхования придаст дополнительный стимул для развития бизнеса в регионе, — считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Ранее в Подмосковье упростили проверки для бизнеса, что позволило снизить давление на предпринимателей. На помощь пришла цифровизация, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.