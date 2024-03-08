Подмосковье 08 марта 2024, 19:10 Подмосковные самбисты выиграли три медали на чемпионате России в Брянске СШОР по единоборствам Московской области

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Подмосковные спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате России по самбо. Состязания среди женских и мужских команд прошли с 3 по 6 марта в Брянске.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, чемпионом России в весовой категории более 98 килограммов стал борец из Королева Степан Солдатенков. Он представит страну на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Казахстане.

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«Бронзу» в весовой категории до 98 килограммов выиграл Артур Чичков из Королева.

Среди женщин в весовой категории до 54 килограммов третье место заняла ​ чемпионка мира и Европы Эльмира Кахраманова из Воскресенска.

Артур Чичков и Эльмира Кахраманова готовятся к Кубку мира, который пройдет в Киргизии в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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