Подмосковье 24 августа 2023, 21:03 Подмосковные самбисты стали призерами Кубка мира в Киргизии СШОР по единоборствам Московской области

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Спортсмены из Московской области завоевали две серебряные медали на Кубке мира по самбо. Турнир состоялся в Кыргызстане, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В весе более 98 килограммов вторым стал Степан Солдатенков. Среди женщин в весовой категории до 54 килограммов серебро получила Эльмира Кахраманова. Девушка без поражений прошла все испытания до финала, однако ей пришлось сняться из-за травмы.

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​Кубок мира по самбо прошел с 21 по 24 августа в городе Чолпон-Ате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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