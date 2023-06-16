Подмосковье 16 июня 2023, 19:58 Подмосковные «Россети» внедрят на энергообъектах отечественные инновационные технологии Россети Московский регион

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Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и исполняющий обязанности гендиректора АО «НПО Стример» Александр Корнух подписали соглашение о развитии инновационных отечественных технологий для электросетевого комплекса. Договор заключили на полях ПМЭФ-2023.

Благодаря совместной работе трансформаторные станции Подмосковья станут надежнее, в срок службы линий электропередачи и подстанций продлится.

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Компания «Россети Московский регион» активно участвует в программе повышения надежности электроснабжения Подмосковья. В прошлом году в рамках программы организация потратила свыше 430 миллионов рублей.

«На сегодня доля российского оборудования на объектах компании составляет более 90%. В данный момент готовится к реализации еще один проект переустройства попадающих в зону застройки воздушных линий в кабельные в микрорайоне Котельники в Москве. Там к концу года будут смонтированы еще четыре переходных пункта ППМ-110», — отметил Синютин.

«За прошедшие несколько лет АО „НПО „Стример“ совместно с „Россети Московский регион“ разработало уникальный цифровой пункт, применило современные средства осушения трансформаторов и прямо сейчас занимается монтажом современных изделий молниезащиты на воздушные линии 110 киловатт, аналогов которым буквально нет в мире», — подчеркнул Корнух.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запустят два цифровых сервиса для развития экспорта.

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