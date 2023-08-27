Подмосковье 27 августа 2023, 06:00 Подмосковные росгвардейцы заняли второе место на чемпионате ЦФО по самбо Росгвардия Московской области

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Сборная ГУ Росгвардии по Московской области заняла второе место на чемпионате ЦФО по самбо. В турнире поучаствовали более 100 спортсменов в составе 18 команд.

Участников поделили на девять весовых категорий.

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В личном первенстве первое место в категории до 71 килограмма занял сержант полиции Юрий Стерпу из Электростальского ОВО, второе и третье места в весе до 78 килограммов — прапорщик полиции Алексей Ф. из ОМОНа «Русич» и рядовой Максим Жердев из группы материального обеспечения.

«Первое место до 88 килограммов — сержант полиции Антон Суровцев (Орехово-Зуевский ОВО); третье место до 98 килограммов — лейтенант полиции Илья Т. (ОМОН „Русич“)», — уточнили в управлении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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