Подмосковье 03 апреля 2024, 14:25 Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в торговле наркотиками Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего жителя Ленинского городского округа по подозрению в торговле запрещенным психостимулятором. Патрулируя улицы, полицейские обратили внимание на неадекватное поведение мужчины.

Как рассказали в ведомстве, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения и внятно ответить на вопросы росгвардейцев не мог. В его сумке правоохранители обнаружили прозрачный пакет с порошком весом более двух граммов, который, как показала экспертиза, оказался синтетическим наркотиком.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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