28 февраля 2024, 14:37
Подмосковные росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину
Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области арестовали гражданина, который был объявлен в федеральный розыск. Рано утром они получили информацию о сработавшей тревожной кнопке в одной из местных больниц.
Прибыв на место, правоохранители обнаружили, что в работе медицинского учреждения возникли проблемы из-за мужчины, который вел себя вызывающе, кричал и пугал посетителей. Подозреваемого в нарушении общественного порядка задержали и передали в полицейский участок.
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Позже выяснилось, что задержанный находился в розыске за разбой в Костромской области.
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Росгвардия
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