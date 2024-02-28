Подмосковье 28 февраля 2024, 14:37 Подмосковные росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Читать 360tv в

Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области арестовали гражданина, который был объявлен в федеральный розыск. Рано утром они получили информацию о сработавшей тревожной кнопке в одной из местных больниц.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили, что в работе медицинского учреждения возникли проблемы из-за мужчины, который вел себя вызывающе, кричал и пугал посетителей. Подозреваемого в нарушении общественного порядка задержали и передали в полицейский участок.

Реклама

Позже выяснилось, что задержанный находился в розыске за разбой в Костромской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».