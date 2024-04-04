Подмосковье 04 апреля 2024, 23:42 Подмосковные росгвардейцы задержали магазинного грабителя в Щелкове Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии задержали жителя столицы по подозрению в краже алкоголя и сигарет из магазина в Щелкове. Правоохранители получили сообщение, что из торговой точки доносятся звуки бьющегося стекла.

Как рассказали в ведомстве, прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили 18-летнего москвича, который не сумел внятно объяснить, зачем он разбил окна в магазине. При себе у задержанного оказались 70 упаковок сигарет и три бутылки с алкогольными напитками.

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По факту произошедшего проводится проверка.

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