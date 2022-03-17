Подмосковные росгвардейцы спасли при пожаре женщину с 12-летним ребенком

В деревне Вялки Раменского городского округа загорелся один из домов. Дым над ним заметил патруль Росгвардии. Полицейские помогли выбраться из объятого пламенем помещения женщине и ее 12-летнему сыну.

Патрульная машина проезжала по улице Кооперативной, когда росгвардейцы увидели клубы дыма. Прапорщики полиции Игорь Машков и Александр Киселев поспешили к дому, стучали в двери, но им никто не открыл.

«Соседка сообщила, что, скорее всего дома находятся жильцы — маленький ребенок и его мама. Так, собственно, и оказалось. Они спали, дом у них горел. Перелезли через забор и стали стучать в окна», — пояснил Машков.

Хозяйка дома Екатерина Капелькина и ее 12-летний сын Степан в это время спали. Соседи пытались им дозвониться, но безрезультатно. Когда один из сотрудников Росгвардии уже хотел разбить окно, в нем показалась женщина.

«Хозяйка <…> пояснила, что они не чувствовали, что дом уже начал гореть, и задымления [тоже]», — рассказал Киселев.

Мама с сыном схватили документы, вещи и выбежали из дома. Полицейские усадили их в теплую машину. В этот момент уже подъехали пожарные. Жительница Вялок поблагодарила росгвардейцев за спасение своей жизни и жизни своего ребенка.

Командир батальона полиции Раменского отдела вневедомственной охраны Александр Хритинин отметил, что сотрудники Росгвардии поступили как настоящие мужчины.

«Приняли решение, что нужно оказать помощь. Они ее и оказали», — сказал он, добавив, что полицейских ждет благодарность от руководства.