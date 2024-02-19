Подмосковье 19 февраля 2024, 13:24 Подмосковные росгвардейцы совершили более 2 тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Подмосковная Росгвардия совершила более двух тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю. По подозрению в совершении преступлений и нарушений задержали более 740 человек.

Как рассказали в ведомстве, за неделю правоохранители не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

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За этот период росгвардейцы также провели более 6,4 тысячи проверок сохранности оружия. Они составили 175 протоколов о нарушениях в этой области.

Кроме того, за неделю ведомство выполнило около 20 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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