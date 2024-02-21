Подмосковье 21 февраля 2024, 23:22 Подмосковные росгвардейцы собрали гуманитарную помощь для отправки в зону СВО Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Росгвардейцы Раменского городского округа вместе с кадетами подшефной школы № 21 собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Узнав о сборе, ребята с радостью присоединились к акции.

Акция прошла преддверии Дня защитника Отечества.

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Вместе с сотрудниками Рогвардии ученики гвардейского класса упаковали печенье, конфеты, сухие напитки и многое другое для военнослужащих. Гуманитарный груз в ближайшее время доставят в зону СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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