Подмосковье 11 августа 2023, 14:36 Подмосковные росгвардейцы сдали 4 литра крови на донорской акции Пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Росгвардейцы из Дубны поддержали всероссийскую донорскую акцию «От сердца к сердцу». Они сдали четыре литра крови.

Мероприятие организовали в Московском областной центре крови и Талдомской больнице. В нем поучаствовали 10 сотрудников ведомства. Большинство из них являются донорами со стажем. Сотрудник Дубненского ОВО старший лейтенант полиции Сергей Гвоздев сдает кровь около 20 лет.

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«Кровь и ее компоненты всегда необходимы, они могут в любую минуту понадобиться людям, попавшим в беду. Считаю своим гражданским долгом принимать участие в этой благородной миссии», — рассказал лейтенант полиции.

Донорский материал направят в больницы Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в медучреждения региона.

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