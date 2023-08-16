16 августа 2023, 09:00
Подмосковные росгвардейцы провели тематические уроки с детьми в 4 городских округах региона
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области провели открытые уроки с воспитанниками детских лагерей, школ и садов в Волоколамске, Дмитрове, Дубне и Пушкино. Специалисты вневедомственной охраны рассказали детям об истории создания силового ведомства, а также организовали различные спортивные игры и познавательные викторины.
Цель акции «Каникулы с Росгвардией» — рассказать юным жителям Подмосковья о главных задачах ведомства и привести ребятам примеры мужества и правопорядка. Летние встречи с детьми сотрудники проводят ежегодно.
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До конца августа росгвардейцы планируют организовать еще несколько тематических занятий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.
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Дети
Росгвардия
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