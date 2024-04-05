05 апреля 2024, 16:00
Подмосковные росгвардейцы провели патриотические встречи со школьниками
Сотрудники подмосковной Росгвардии провели несколько интересных встреч с воспитанниками трех школ региона. Правоохранители организовали увлекательную экскурсию на выставке-форума «Россия» на ВДНХ для учеников подшефной чеховской школы, а также рассказали ребятам из Орехово-Зуева и Серпухова о своей работе.
Как пояснили в ведомстве, особенный интерес у школьников вызвала профессиональная экипировка росгвардейцев. Каждый захотел примерить бронежилет и защитный шлем.
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Также правоохранители напомнили подросткам правила поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии Российской Федерации.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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