Подмосковные росгвардейцы провели патриотические встречи со школьниками

Сотрудники подмосковной Росгвардии провели несколько интересных встреч с воспитанниками трех школ региона. Правоохранители организовали увлекательную экскурсию на выставке-форума «Россия» на ВДНХ для учеников подшефной чеховской школы, а также рассказали ребятам из Орехово-Зуева и Серпухова о своей работе.