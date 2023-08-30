Подмосковье 30 августа 2023, 09:00 Подмосковные росгвардейцы присоединились к всероссийским антитеррористическим учениям по безопасности в школах Росгвардия Московской области

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Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области присоединились к всероссийским антитеррористическим учениям, где правоохранители отработали сценарии в случае угроз в образовательных учреждениях. Специалистам напомнили о порядке действий совместно с МВД, МЧС, охранными предприятиями и учителями при осложнении обстановки на территории учебных заведений.

Сегодня подмосковные росгвардейцы контролируют безопасность более четырех тысяч образовательных организаций. В течение лета сотрудники участвовали в тактико-специальных занятиях, проверяли защиту объектов образовательной сферы, в том числе исправность камер видеонаблюдения, стационарных металлодетекторов и других средств охраны. Особое внимание уделили работе кнопок вызова экипажей вневедомственной охраны.

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Сотрудники Росгвардии обеспечат правопорядок во время проведения праздничных линеек, посвященных Дню знаний. В это время экипажи будут патрулировать на территориях вблизи учебных заведений.

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