Подмосковье 14 июня 2023, 13:50 Подмосковные росгвардейцы присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу» Росгвардия Московской области

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Сотрудники и руководители подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу». Около 100 представителей силового ведомства сдали порядка 45 литров крови, которая пойдет для пациентов в подмосковные клиники.

Процедуры прошли на территории регионального Главного управления Росгвардии в Реутове, в специальном передвижном медицинском комплексе. Доктора поблагодарили сотрудников ведомства за готовность оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

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«Переливание крови помогает ежегодно спасать жизни людей, поэтому мы регулярно принимаем участие в донорских акциях и никогда не остаемся в стороне», — подчеркнул замначальника отдела по военно-политической подготовке Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Евгений Аксаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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