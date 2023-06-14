14 июня 2023, 13:50
Подмосковные росгвардейцы присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу»
Сотрудники и руководители подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу». Около 100 представителей силового ведомства сдали порядка 45 литров крови, которая пойдет для пациентов в подмосковные клиники.
Процедуры прошли на территории регионального Главного управления Росгвардии в Реутове, в специальном передвижном медицинском комплексе. Доктора поблагодарили сотрудников ведомства за готовность оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
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«Переливание крови помогает ежегодно спасать жизни людей, поэтому мы регулярно принимаем участие в донорских акциях и никогда не остаемся в стороне», — подчеркнул замначальника отдела по военно-политической подготовке Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Евгений Аксаков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.
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