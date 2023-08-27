Подмосковье 27 августа 2023, 09:00 Подмосковные росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 99-летием Росгвардия Московской области

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Сотрудники Чеховского отдела подмосковной Росгвардии поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Александра Хмелевского. Они вручили имениннику цветы, подарки и передали поздравления от руководства территориального органа.

«В военные годы Александр Васильевич был разведчиком, сражался с фашистскими захватчиками во время Курской битвы, освобождал Варшаву, дошел до Берлина, участвовал во встрече на Эльбе», — уточнили в управлении.

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Хмелевский получил ордена Славы и Великой Отечественной войны, медали «За освобождение Берлина» и «За взятие Варшавы».

После войны Хмелевский более 10 лет служил в рядах Чеховского отдела вневедомственной охраны.

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