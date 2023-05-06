Подмосковье 06 мая 2023, 01:30 Подмосковные росгвардейцы поучаствовали в патриотической акции «Поклонимся» в преддверии 9 Мая пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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В Московской области стартовала патриотическая акция Главного управления Росгвардии по региону «Поклонимся». Ее приурочили к 78-летию Великой Победы.

Первыми акцию поддержали сотрудники Волоколамского отдела вневедомственной охраны. Они вместе с главой округа Михаилом Сылкой, ветеранами службы и курсантами «Гвардейской смены» возложили цветы к мемориалу у поселка Дубосеково.

«Ветераны передают свой опыт и рассказывают историю нашему молодому поколению, чтобы они помнили, какой подвиг совершили наши предки в годы Великой Отечественной войны», — сообщил замначальника по политической работе управления подполковник полиции Андрей Шелудченков.

Росгвардейцы возложат цветы к более чем 200 памятникам и мемориалам Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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