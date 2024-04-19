Подмосковье 19 апреля 2024, 14:45 Подмосковные росгвардейцы поучаствовали в донорской акции Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгрвардии сдали кровь в преддверии Национального дня донора, который отмечается 20 апреля. Правоохранители участвуют в подобных акциях регулярно.

«Более 100 сотрудников и военнослужащих подмосковного главка Росгвардии приняли участие в донорской акции и внесли свой вклад в общее доброе дело», — рассказал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе подполковник полиции Андрей Шелудченков.

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Медики провели процедуру донации в Главном управлении подмосковной Росгвардии при поддержке службы крови Федерального медико-биологического агентства России.

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