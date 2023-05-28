Подмосковье 28 мая 2023, 03:21 Росгвардейцы вернули в лес вышедшего на дорогу в Королеве лося социальная сеть, группа «Официальный Королев»

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Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области уберегли от опасности оказавшегося у автомобильной дороги лося и вернули его в лес. Инцидент произошел в городском округе Королев.

Местный ночной патруль Росгвардии получил сигнал об обнаружении молодого лося вблизи проезжей части. Парнокопытное попыталось перейти через дорогу, что могло привести к серьезному ДТП и навредить животному.

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По прибытии на указанный адрес правоохранители отвели лося подальше от оживленной магистрали в сторону леса. В итоге животное скрылось в чаще природной зоны.

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