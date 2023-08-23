Подмосковье 23 августа 2023, 13:55 Подмосковные росгвардейцы помогли доставить ракету «Союз-2.1а» на космодром Байконур Пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Читать 360tv в

Росгвардейцы из Московской области, работающие на комплекса «Байконур», обеспечили безопасность при транспортировке на стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она на грузовом корабле «Прогресс МС-24» стартовала с космодрома утром 23 августа.

«Росгвардейцы участвуют не только в обеспечении безопасности при запуске ракетоносителей, но и в охране общественного порядка в городе Байконуре. Под охраной правоохранителей находятся более 200 объектов», — уточнили в управлении ведомства.

Реклама

Корабль доставит на МКС запасы топлива, воды, питания для космонавтов и оборудование для исследований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил НПО имени Лавочкина вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Для молодых ученых и специалистов увеличат квоту по программе «Социальная ипотека».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».