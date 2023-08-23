23 августа 2023, 13:55
Подмосковные росгвардейцы помогли доставить ракету «Союз-2.1а» на космодром Байконур
Росгвардейцы из Московской области, работающие на комплекса «Байконур», обеспечили безопасность при транспортировке на стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она на грузовом корабле «Прогресс МС-24» стартовала с космодрома утром 23 августа.
«Росгвардейцы участвуют не только в обеспечении безопасности при запуске ракетоносителей, но и в охране общественного порядка в городе Байконуре. Под охраной правоохранителей находятся более 200 объектов», — уточнили в управлении ведомства.
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Корабль доставит на МКС запасы топлива, воды, питания для космонавтов и оборудование для исследований.
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Росгвардия
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