Подмосковье 15 февраля 2024, 12:50 Подмосковные росгвардейцы помогли доставить ракету-носитель на Байконур Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии по Московской области, дислоцированные на комплексе Байконур в Казахстане, обеспечили безопасность провоза ракеты «Союз-2.1а» и транспортного грузового корабля «Прогресс МС-26». Старт с космодрома запланирован на 15 февраля.

Ракета-носитель с транспортным грузовым кораблем доставит на орбиту научную аппаратуру, продукты питания, воду и топливо для космонавтов.

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Сотрудники Росгвардии участвуют в обеспечении безопасности при запуске ракет и в охране общественного порядка в городе Байконуре. Под защитой правоохранителей находится более 200 объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них — обеспечение безопасности.

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