Подмосковье 22 августа 2023, 17:47 Подмосковные росгвардейцы поддержали благотворительную акцию «Помоги собраться в школу» в Байконуре Росгвардия Московской области

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Росгвардейцы Московской области, обеспечивающие правопорядок на комплексе Байконур в Казахстане, приняли участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Они купили для детей из малообеспеченных семей рюкзаки, тетради и письменные принадлежности.

«1 сентября — это особенный и волнительный день для всех школьников. В такой день очень важно поддержать это праздничное настроение», — сообщил начальник отдела вневедомственной охраны на комплексе Байконур майор полиции Юрий Скромников.

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Родители детей и руководители школ поблагодарили росгвардейцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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