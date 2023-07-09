Подмосковье 09 июля 2023, 13:16 Подмосковные росгвардейцы организовали праздничные мероприятия в День семьи, любви и верности Пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности. Представители силового ведомства отметили праздник по всей территории Подмосковья и на комплексе Байконур в Казахстане.

В городских округах Дубна и Пушкино, а также на зоне космодрома сотрудники отделов вневедомственной охраны организовали конкурс детского рисунка «Моя семья — самая лучшая на свете». Росгвардейцы Подольска провели акцию «Подари ромашку». Юные жители изготовили поделки в виде цветов и написали добрые пожелания родителям на каждом лепестке.

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Руководители подразделений Солнечногорска, Коломны, Серпухова, Щелкова, Ступина, Раменского, Наро-Фоминска, Королева и Волоколамска в торжественной обстановке поздравили с праздником семьи работников. Более 180 росгвардейцев встретили знаменательный день с родными и близкими.

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