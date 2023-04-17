17 апреля 2023, 12:54
Подмосковные росгвардейцы обезвредили пробравшегося в школу хулигана во время тренировки
Сотрудники Домодедовского ОВО Главного управления Росгвардии по Московской области провели тренировку по обезвреживанию нарушителя. По легенде, он проник в образовательное учреждение.
Охранник школы нажал тревожную кнопку. После этого на место приехали росгвардейцы, которые задержали злоумышленника. Тренировка прошла совместно с правоохранительными органами.
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«Такие тренировки проводятся, чтобы дети и взрослые научились максимально быстро реагировать на экстренные ситуации. Это может сохранить их здоровье, а зачастую и жизнь», — заявил офицер Домодедовского отдела вневедомственной охраны майор полиции Алексей Нечушкин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье увеличилась численность населения. По его словам, сейчас в регионе зарегистрированы десять миллионов человек.
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Росгвардия
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