Подмосковные родители смогут записать детей в кружки и секции в мае

В Подмосковье с 30 марта действует режим самоизоляции. В связи с этим запись детей в кружки и секции переносится с апреля на май. Об этом рассказала пресс-служба Министерства образования Московской области.

В министерстве отметили, что в регионе ведется прием на множество направлений для дополнительного образования. Дети могут заняться робототехникой, 3D-моделированием, шахматами, спортом и литературой.

Сейчас все организации приостановили работу в очном режиме. Все школьники продолжают заниматься дома.

Запись в кружки и секции на следующий год откроется не раньше 1 мая. Точную дату Министерство образования региона назовет позже.

На время самоизоляции ребята из многодетных и малообеспеченных семей вместо положенного им льготного питания будут получать продуктовые наборы. Поручение обеспечить ими школьников дал губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что наборы получат 480 тысяч детей.