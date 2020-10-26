Подмосковные родители смогут записаться на проверку питания в школе онлайн
Запись на проверку питания ведется на Школьном портале региона.
«Принять участие в проекте по оценке качества питания «Родительский контроль» стало еще проще — теперь все желающие родители могут записаться на проверку через Школьный портал Московской области. Процедура не займет больше трех минут. Чтобы это сделать необходимо зайти в раздел «Родительская» и перейти в раздел «Школьное питание», а после выбрать дату и время и нажать кнопку «Записаться», — объяснила Каклюгина.
Проект «Родительский контроль» работает в Подмосковье с прошлого года. Ирина Каклюгина отметила, что он пользуется большой популярностью.
«Проект нашел большой отклик у подмосковных родителей. Многие охотно посещают школу и лично дают оценку качеству питания детей, а также состоянию пищеблоков», — подчеркнула министр.
Каклюгина уточнила, что с 1 сентября в школах расширили рацион. Он стал еще полезнее и вкуснее.
«Мы выполнили поручение президента по обеспечению бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов. С 1 сентября для более чем 400 тысяч учащихся начальной школы организовано такое питание: для учащихся в первую смену предусмотрены бесплатные горячие завтраки, а для второй смены — горячий полдник», — сказала Ирина Каклюгина.
Она добавила, что вопрос питания находится на особом контроле у Министерства образования региона. Все жалобы и предложения по обедам обрабатывают вручную. При необходимости ведомство организует выездные проверки.