Подмосковные родители смогут записаться на проверку питания в школе онлайн

В Подмосковье продолжает действовать проект «Родительский контроль». Родители школьников теперь смогут записаться на проверку обедов онлайн. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Запись на проверку питания ведется на Школьном портале региона.

«Принять участие в проекте по оценке качества питания «Родительский контроль» стало еще проще — теперь все желающие родители могут записаться на проверку через Школьный портал Московской области. Процедура не займет больше трех минут. Чтобы это сделать необходимо зайти в раздел «Родительская» и перейти в раздел «Школьное питание», а после выбрать дату и время и нажать кнопку «Записаться», — объяснила Каклюгина.

Проект «Родительский контроль» работает в Подмосковье с прошлого года. Ирина Каклюгина отметила, что он пользуется большой популярностью.

«Проект нашел большой отклик у подмосковных родителей. Многие охотно посещают школу и лично дают оценку качеству питания детей, а также состоянию пищеблоков», — подчеркнула министр.

Каклюгина уточнила, что с 1 сентября в школах расширили рацион. Он стал еще полезнее и вкуснее.

«Мы выполнили поручение президента по обеспечению бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов. С 1 сентября для более чем 400 тысяч учащихся начальной школы организовано такое питание: для учащихся в первую смену предусмотрены бесплатные горячие завтраки, а для второй смены — горячий полдник», — сказала Ирина Каклюгина.

Она добавила, что вопрос питания находится на особом контроле у Министерства образования региона. Все жалобы и предложения по обедам обрабатывают вручную. При необходимости ведомство организует выездные проверки.