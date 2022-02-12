Подмосковные роддома будут учить, как обезопасить детей дома

В Подмосковье хотят создать специальный курс для матерей о главных опасностях, которые подстерегают маленького ребенка дома. Об этом «360» рассказала уполномоченный по правам детей по Московской области Ксения Мишонова.

Создавать такой обучающий курс планируют в интерактивном формате, а показывать его мамам хотят в родильных домах региона. Это необходимо, чтобы мамы были готовы защитить ребенка в первые годы его жизни от тех рисков, о которых они, может быть, не задумывались.

К сотрудничеству при показе курса привлекут Министерство здравоохранения Московской области.

«Этот курс мы хотим сделать интерактивным и по возможности вместе с Министерством здравоохранения внедрить его и показывать мамочкам в роддомах», — подчеркнула Мишонова.