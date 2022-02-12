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    12 февраля 2022, 10:47

    Подмосковные роддома будут учить, как обезопасить детей дома

    В роддомах Подмосковья появится интерактивный курс по безопасности для детей

    Нэлли Ефимкина, Татьяна Струкова

    В Подмосковье хотят создать специальный курс для матерей о главных опасностях, которые подстерегают маленького ребенка дома. Об этом «360» рассказала уполномоченный по правам детей по Московской области Ксения Мишонова.

    Подмосковные роддома будут учить, как обезопасить детей дома

    Создавать такой обучающий курс планируют в интерактивном формате, а показывать его мамам хотят в родильных домах региона. Это необходимо, чтобы мамы были готовы защитить ребенка в первые годы его жизни от тех рисков, о которых они, может быть, не задумывались.

    К сотрудничеству при показе курса привлекут Министерство здравоохранения Московской области.

    «Этот курс мы хотим сделать интерактивным и по возможности вместе с Министерством здравоохранения внедрить его и показывать мамочкам в роддомах», — подчеркнула Мишонова.