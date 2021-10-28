Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про возможное открытие ресторанов после 8 ноября, но по QR-кодам. Об этом он сообщил в эфире «360».

По его словам, сейчас закрытие общественных мест питания — важная мера, необходимая для того, чтобы сбить тяжелую волну коронавируса.

«Многие говорят: „Если у меня есть прививка и QR-код, зачем закрывать? Мы же добросовестно сделали“. Еще раз: делаем для того, чтобы сбить волну [заболеваемости]. Она реально впечатляет, потому что мы видим цифры. Как вы видите свое табло [в машине], какая скорость или давление в силах, так и мы видим, что ситуация требует действий», — объяснил глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что бездействие может дорого стоить, поэтому локдаун — вынужденная мера. Это время, за которое жители смогут привиться от коронавируса и ограничить контакты в общественных местах.

Я допускаю вполне, что после 8 ноября мы, во-первых, должны открыть услуги массовые — рестораны и так далее. И я с большой долей вероятности предполагаю, что это будет по QR-кодам Андрей Воробьев.

Он выразил надежду на то, что эти временные ограничения позволят улучшить ситуацию с ковидом в Подмосковье.

«Никакому нормальному человеку ограничения не нравятся, понятное дело. Но, как известно, наша жизнь чуть сложнее», — сказал губернатор.

Все оперативные службы региона, несмотря на нерабочие дни, по-прежнему мобилизованы.

«Ключевое — это еще раз попросить всех понять, что ковид опасен и что нужно быть предельно внимательным. Я очень надеюсь, что 8-го числа мы будем иметь полное право пойти на работу и в школу. Мы делаем все для этого», — подытожил Воробьев.

Но, по его словам, необходимо будет оставаться осторожными и дальше, соблюдая все необходимые меры безопасности.