Подмосковье 06 декабря 2023, 10:55 Подмосковные ремесленники смогут стать участниками выставки «Ладья» благодаря господдержке Unsplash

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Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка — 2023» начнется 13 декабря в Москве. Мастерам и ремесленникам из Подмосковья помогут организовать торговые точки и представить ассортимент.

Более тысячи мастеров и ремесленников смогут принять участие в мероприятии, благодаря инструментам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В их числе ремесленники из Подмосковья.

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Свои лучшие изделия на ярмарке представят всемирно известные промыслы и центры народного искусства России, в том числе подмосковные Гжель, Жостово, Федоскино.

«Поддержка Минэкономразвития России и центров „Мой бизнес“ позволяет мастерам и ремесленниками презентовать свою продукцию в том числе на выставке „Ладья“. Это очень важно для развития отрасли. Поддержка дает возможность воспользоваться новыми каналами продвижения, найти стратегически важных партнеров и новых клиентов», — пояснил председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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