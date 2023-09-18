Подмосковье 18 сентября 2023, 14:33 Подмосковные разработчики создали мобильную хоррор-игру

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Специалисты подмосковной компании «Икс Ред Групп» поучаствовали в разработке мобильной хорро-игры Astral Maze: Escape the Horror. Предприятие базируется в особой экономической зоне «Дубна», сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Игра разворачивается в проклятом доме, который стал астральным лабиринтом и местом прибежища заблудших душ. Игроку предстоит найти путь к свободе.

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«Игра была создана совместными усилиями нашей команды и зарубежных коллег, ее можно скачать на телефонах под управлением Android и IOS. В разработке данной программы были использованы наиболее современные технологии и методы, доступные для функционирования на мобильных устройствах», — рассказал технический директор компании Артем Знобищев.

Подмосковная компания «Икс Ред Групп» уже создала продукт SurgeryVR, который воспроизводит хирургические операции с помощью VR-технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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