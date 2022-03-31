Подмосковные работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство молодежи

Работодатели Московской области могут получить субсидию за трудоустройство молодых сотрудников до 30 лет. Заявление можно оформить на портале «Работа России», сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«На портале „Работа России“ работодатели дистанционно могут подать заявление на программу трудоустройства молодежи до 30 лет и получить за это субсидию. Она будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных молодых людей», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Вице-губернатор отметила, что эта мера поддержит региональных работодателей и позволит молодежи быстрее найти работу.

«Трудоустроить можно будет всех выпускников, молодежь даже без опыта работы или не имеющих образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей. При этом обязательным условием является их регистрация в службе занятости как ищущих работу», — уточнила Ирина Каклюгина.

Также все желающие могут пройти бесплатное переобучение, подав заявление на портале «Работа России».

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