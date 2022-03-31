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    31 марта 2022, 18:46

    Подмосковные работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство молодежи

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Работодатели Московской области могут получить субсидию за трудоустройство молодых сотрудников до 30 лет. Заявление можно оформить на портале «Работа России», сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

    «На портале „Работа России“ работодатели дистанционно могут подать заявление на программу трудоустройства молодежи до 30 лет и получить за это субсидию. Она будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных молодых людей», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

    Вице-губернатор отметила, что эта мера поддержит региональных работодателей и позволит молодежи быстрее найти работу.

    «Трудоустроить можно будет всех выпускников, молодежь даже без опыта работы или не имеющих образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей. При этом обязательным условием является их регистрация в службе занятости как ищущих работу», — уточнила Ирина Каклюгина.

    Также все желающие могут пройти бесплатное переобучение, подав заявление на портале «Работа России».

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