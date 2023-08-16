16 августа 2023, 10:25
Подмосковные психологи выступят на всероссийском молодежном форуме «Машук»
Психологи Подмосковья принимают участие во всероссийском молодежном форуме «Машук». Он объединит более двух тысяч участников от 14 до 35 лет, которые представят современную модель системы обучения с учетом лучших педагогических практик.
В Министерстве социального развития Московской области заявили, что смена «Детство» посвящена специалистам, которые работают с подрастающим поколением, в том числе с детьми, которым требуется особенный подход, — это сироты, дети с проблемами по здоровью, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации.
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За семь дней форума участники обменяются опытом и методиками, а также узнают особенности работы с детьми различных возрастов.
Одна из важных задач накануне начала учебного года — поддержка малообеспеченных и многодетных семей, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Выплаты к школе получили 100 тысяч детей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
психология
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