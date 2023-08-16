Подмосковье 16 августа 2023, 10:25 Подмосковные психологи выступят на всероссийском молодежном форуме «Машук» Министерство социального развития Московской области

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Психологи Подмосковья принимают участие во всероссийском молодежном форуме «Машук». Он объединит более двух тысяч участников от 14 до 35 лет, которые представят современную модель системы обучения с учетом лучших педагогических практик.

В Министерстве социального развития Московской области заявили, что смена «Детство» посвящена специалистам, которые работают с подрастающим поколением, в том числе с детьми, которым требуется особенный подход, — это сироты, дети с проблемами по здоровью, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации.

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За семь дней форума участники обменяются опытом и методиками, а также узнают особенности работы с детьми различных возрастов.

Одна из важных задач накануне начала учебного года — поддержка малообеспеченных и многодетных семей, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Выплаты к школе получили 100 тысяч детей.

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