Подмосковные прыгуны в воду завоевали 7 медалей на Всероссийской спартакиаде

Соревнования по прыжкам в воду в рамках Всероссийской спартакиады проходили в 20 по 25 августа в Казани. За победу боролись более 80 спортсменов из разных регионов России.

Показать отточенную технику вхождения в воду приехали спортсмены из 12 субъектов Российской Федерации. В общем списке из 81 прыгуна было восемь представителей Подмосковья, среди которых четыре мужчины и четыре женщины.

По итогам соревнований сборная Московской области заняла второе общекомандное место среди регионов страны, завоевав семь медалей — три золотые, две серебряные и две бронзовые.

Александр Бондарь стал лучшим в двух дисциплинах — вышка 10 метров и синхронные прыжки с вышки 10 метров. Еще одно золото команде Подмосковья принесла Елизавета Кузина. Ей покорился трамплин высотой три метра. Серебряные медали завоевали Елизавета Кузина и Кристина Ильиных на трамплине высотой три метра. Две бронзовые медали на счету Кристины Ильных среди женщин и Вячеслава Качанова среди мужчин. Они также прыгали с трехметрового трамплина.

Команда Подмосковья успешно выступает на Спартакиаде сильнейших. Ранее медали уже завоевали борцы, пятиборцы, тхэквондисты, синхронистки и представители других видов спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить развитие детско-юношеского спорта в регионе. Он попросил уделить особое внимание хоккею.