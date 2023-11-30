Подмосковье 30 ноября 2023, 17:56 Подмосковные производства увеличили объем отгрузки товаров на 22% за год Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Объем отгрузки товаров производства подмосковных предпринимателей превысил 4,4 триллиона рублей за период с января по октябрь. При этом большая часть пришлась на обрабатывающую промышленность.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, за 10 месяцев на 22,5% вырос объем отгрузки промышленных товаров.

Реклама

«В денежном выражении объем отгрузки товаров собственного производства превысил 4,4 триллиона рублей. Важно, что более 88% продукции на сумму свыше 3,9 триллиона рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья», — отметила она.

В обрабатывающем секторе наибольший объем отгрузки отметили в пищевой промышленности. Он превысил 892 миллиарда рублей. Еще 702 миллиарда рублей пришлось на металлургические компании, 308 миллиардов — на химическую отрасль, 306 миллиардов — на неметаллическую минеральную продукцию и 258 миллиардов — на производство резиновых и пластмассовых изделий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».