Подмосковье 27 марта 2024, 14:25 Подмосковные производители зоотоваров представили продукцию в Казахстане Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Шесть подмосковных производителей зоотоваров представили продукцию на международной выставке в Казахстане. Содействие в этом оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

На выставке пройдут презентации и конференции с участием производителей зоотоваров и покупателей. Свою продукцию на выставке представляют подмосковные производители наполнителей для туалетов животных из Жуковского, Клина и Солнечногорска, производитель корма для животных из Щелкова, производитель товаров для животных из Серпухова, а также производитель одежды для питомцев из Лыткарина.

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Напомним, Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям всестороннюю поддержку. С перечнем его услуг можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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