Подмосковье 13 декабря 2022, 10:30 Подмосковные производители тактической экипировки для СВО получили благодарности от губернатора

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Благодарности губернатора получили подмосковные компании, которые сумели быстро переориентировать свое производство для нужд СВО. Благодаря этим предприятиям удалось обеспечить мобилизованных одеждой, обувью, грелками и другими необходимыми принадлежностями.

Награды вручила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что губернатор Андрей Воробьев отметил четыре подмосковные компании — «Сота», «Колесник», «Красногорская мануфактура» и «Форматорг». Они поддержали мобилизацию и обеспечили бойцов предметами первой необходимости, в короткие сроки переориентировав свои производственные линии.

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«Красногорская мануфактура» начала выпускать балаклавы, компания «Сота» обеспечила поставки одноразовых грелок, которые не нуждаются в электричестве и генерируют тепло автономно. «Колесник» направил мобилизованным коврики и другие приспособления, а «Форматорг» наладил выпуск тактических костюмов, берцев, очков и перчаток.

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«Подмосковная промышленность всегда оперативно реагирует на внешние вызовы. Еще недавно наши производители в кратчайшие сроки запустили производство средств для борьбы с коронавирусом, а в этом году десятки компаний начали производить тактическую продукцию, необходимую сегодня», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

Она передала представителям компания благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьева и подчеркнула, что Подмосковье также готово оказывать всестороннюю поддержку производителям.

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