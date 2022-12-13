13 декабря 2022, 10:30
Подмосковные производители тактической экипировки для СВО получили благодарности от губернатора
Благодарности губернатора получили подмосковные компании, которые сумели быстро переориентировать свое производство для нужд СВО. Благодаря этим предприятиям удалось обеспечить мобилизованных одеждой, обувью, грелками и другими необходимыми принадлежностями.
Награды вручила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что губернатор Андрей Воробьев отметил четыре подмосковные компании — «Сота», «Колесник», «Красногорская мануфактура» и «Форматорг». Они поддержали мобилизацию и обеспечили бойцов предметами первой необходимости, в короткие сроки переориентировав свои производственные линии.
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«Красногорская мануфактура» начала выпускать балаклавы, компания «Сота» обеспечила поставки одноразовых грелок, которые не нуждаются в электричестве и генерируют тепло автономно. «Колесник» направил мобилизованным коврики и другие приспособления, а «Форматорг» наладил выпуск тактических костюмов, берцев, очков и перчаток.
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«Подмосковная промышленность всегда оперативно реагирует на внешние вызовы. Еще недавно наши производители в кратчайшие сроки запустили производство средств для борьбы с коронавирусом, а в этом году десятки компаний начали производить тактическую продукцию, необходимую сегодня», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.
Она передала представителям компания благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьева и подчеркнула, что Подмосковье также готово оказывать всестороннюю поддержку производителям.
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