Подмосковные производители смогут компенсировать уход иностранных брендов напитков

Производство напитков продолжает расти в Подмосковье. С начала года оно выросло на 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это позволит заместить иностранные бренды, ушедшие с рынка. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Министр рассказала, что объем отгруженной продукции с начала года составил почти 80 миллиардов рублей.

«При этом отрасль активно развивается — в области регулярно запускаются новые производственные линии, что обеспечит стабильность и безопасность на рынке в случае ухода иностранных брендов», — отметила Екатерина Зиновьева.

Зампред рассказала, что напитки в Подмосковье производит 20 крупных и средних предприятий. Еще 250 работают в сфере малого бизнеса. Так, в этом году в области заработал завод «Святой источник». Инвестиции в него составили уже 5,5 миллиарда рублей. Там выпускают до 500 миллионов бутылок воды в год. Предприятие создаст еще 200 рабочих мест.

Еще один проект только планируют реализовать. ГК «Черноголовка» вложит три миллиарда рублей в расширение завода «Аквалайф». Это позволит вдвое увеличить мощности. Компания выпускает напитки под брендами «Черноголовка», «Байкал» и Fantola.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это поможет снизить нагрузку на предпринимателей.